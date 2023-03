Manchester United | ecco come ten Hag ha punito i suoi dopo la disfatta di Liverpool

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Non c’è assolutamente nessun senso logico, ma il Liverpool ha appena battuto il Manchester United 7-0. Si, non è u… - SportdelSud : ???? #RioFerdinand ha svelato che il #ManchesterUnited segue con particolare interesse il centravanti del #Napoli,… - francescar_28 : Ma #Rabiot è un giocatore realmente sostituibile? Forse un suo addio non farebbe neanche troppo male alla #Juventus… - sscalcionapoli1 : Il Mirror – Non solo il Manchester United su Osimhen, si inserisce anche l’Arsenal - NereydaSalazar : RT @PlanetaLFC: Marzo 7 - 0 Manchester United -

Niente addio per Vlahovic: la big vira su un altro bomber e molla l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic è da tempo uno dei giocatori più chiacchierati in chiave mercato e uno dei più ambiti in ...... il PSG contro ilnel 2018 - 19. Il Benfica potrebbe raggiungere i quarti di finale in due stagioni consecutive di Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta dal biennio ...In quella stagione vinsero entrambe le partite nei quarti di finale (contro l'Auxerre) e in semifinale (contro il), sollevando poi il trofeo in finale per la loro prima e unica ...

Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, ha parlato di un possibile nuovo attaccante per i Red Devils: "Penso che lo United voglia ingaggiare un attaccante, non è un segreto. Ci sono due opz ...Liverpool clamoroso ad Anfield: fa 7 gol al Manchester United in Premier League. In rete Gakpo, Salah, Nunez e anche Firmino Ha del clamoroso il risultato ottenuto dal Liverpool oggi ad Anfield nel bi ...