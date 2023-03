“Manca quest’altra verità”. Chiara Ferragni, i fan se ne sono accorti dopo la confessione di Fedez (Di martedì 7 marzo 2023) Un mese dopo il bacio con Rosa Chemical sul palco di Sanremo, e il fiume di polemiche che ne seguì con voci pesanti di crisi con la moglie Chiara Ferragni, Fedez è tornato a parlare: lo ha fatto alla sua maniera, utilizzando i social. Il cantante ha spiegato per filo e per segno le ragioni di un’assenza tanto lunga dal cybermondo grazie al quale ha costruito parte della sua fortuna. “Ci tengo a raccontarvi quello che è successo perché escono quotidianamente notizie che riguardano me e la mia famiglia che non corrispondono al vero, ed è giusto che sia io a dire come stanno le cose”. “Devo partire da quando mi hanno diagnosticato il tumore al pancreas -spiega Fedez- Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico. Solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Un meseil bacio con Rosa Chemical sul palco di Sanremo, e il fiume di polemiche che ne seguì con voci pesanti di crisi con la moglieè tornato a parlare: lo ha fatto alla sua maniera, utilizzando i social. Il cantante ha spiegato per filo e per segno le ragioni di un’assenza tanto lunga dal cybermondo grazie al quale ha costruito parte della sua fortuna. “Ci tengo a raccontarvi quello che è successo perché escono quotidianamente notizie che riguardano me e la mia famiglia che non corrispondono al vero, ed è giusto che sia io a dire come stanno le cose”. “Devo partire da quando mi hanno diagnosticato il tumore al pancreas -spiega- Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico. Solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leemortaecci : @cole0e_ quest’altra figura dimmerda ci manca - ladid_a : Quest'altra gatta morta che usa #uominiedonne per limonare a destra e a manca. - fainellospanda : @cadiamofelici Ho quasi 26 anni, ho un bel gruppetto di amici, di quello non posso lamentarmi, ma mi manca il lato… - vogliadiviver3e : @AmiciComments quest’amicizia stupenda che manca sempre di più perché è difficile capire che i personaggi sono una… - SereLalita : Ma assolutamente no, per carità di Dio, mi manca solo quest’altra sciagura nella vita -

L'inamovibile Anderson: ecco perché ora la Lazio gli chiede anche i gol Ciro, che tegola Per un Felipe che non manca mai c'è invece un ...Per un Felipe che non manca mai c'è invece un Immobile che quest'... ma l'infortunio c'è stato a Napoli) ha rimediato un'altra lesione ... Come risparmiare sulle spese dei viaggi per Pasqua 2023: consigli utili e idee Come risparmiare sui viaggi a Pasqua 2023 Quest'anno la Pasqua ...già prenotato il tuo viaggio per il periodo di Pasqua 2023 Manca ... In viaggio a Pasqua 2023: le mete più economiche Un'altra cosa ... GF Vip 39° puntata: nominati, primo finalista e percentuali Successivamente, si è parlato di un'altra coppia, che in realtà ... 'Sì, mi manca un po'. Chissà se mi sta seguendo' , ha dichiarato ... Quest'ultima non ha da tempo un rapporto sereno con sua sorella ... Ciro, che tegola Per un Felipe che nonmai c'è invece un ...Per un Felipe che nonmai c'è invece un Immobile che'... ma l'infortunio c'è stato a Napoli) ha rimediato un'lesione ...Come risparmiare sui viaggi a Pasqua 2023'anno la Pasqua ...già prenotato il tuo viaggio per il periodo di Pasqua 2023... In viaggio a Pasqua 2023: le mete più economiche Un'cosa ...Successivamente, si è parlato di un'coppia, che in realtà ... 'Sì, miun po'. Chissà se mi sta seguendo' , ha dichiarato ...'ultima non ha da tempo un rapporto sereno con sua sorella ... Cinema, occidente, moralismo e borghesia Il Tascabile