Maltempo in Toscana: codice giallo per il vento, mercoledì 8 marzo. Forti raffiche di Libeccio (Di martedì 7 marzo 2023) A partire dalla tarda mattinata di mercoledì 8 marzo 2023, sarà il vento il fenomeno più rilevante: in particolare, il Libeccio spazzerà con Forti raffiche il versante emiliano-romagnolo dell'Appennino, la valle del Reno, la Romagna Toscana e la Valtiberina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 7 marzo 2023) A partire dalla tarda mattinata di2023, sarà ilil fenomeno più rilevante: in particolare, ilspazzerà conil versante emiliano-romagnolo dell'Appennino, la valle del Reno, la Romagnae la Valtiberina L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaToscana : Crolla porzione contenimento mura di Lucca a causa maltempo. Altre decine di metri sono pericolanti #ANSA - infoitinterno : Maltempo in Toscana, neve su Amiata e Appennino - infoitinterno : Maltempo Toscana: neve sulle colline fiorentine - bizcommunityit : Maltempo in Toscana, neve su Amiata e Appennino. Pioggia e vento nel resto della regione - qn_lanazione : #Maltempo in #Toscana, neve su Amiata e Appennino. Pioggia e vento nel resto della regione -