Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Maignan para, stimola, dirige. E ora vuol fare al Milan un regalo da 20 milioni: Maignan para, stimola, dirige. E o… - SamueleEsse : @non_tona Prima azione dal calcio d’inizio, palla a Maignan lancio lungo e palla persa, centrocampo vuoto, bordata… - Armandoesse01 : @farted94 Secondo me è meglio maignan, lui fa tutto. Para, imposta, ti porta il cane a pisciare e se vuoi ti fa anc… - GoalItalia : ?? De Ketelaere va ad intermittenza ?? Maignan para e imposta ?? Rebic non sfrutta la chance ?? Ibra entra con tanta… - andy_clumsy : RT @acffiorentina: JOVIC! Maignan para sul colpo di testa! #FiorentinaMilan 1-0 | 81’ -

I tifosi hanno iniziato a far rimbalzare la notizia sui social nel primo pomeriggio di ieri, pochi secondi dopo l'ufficialità arrivata dalla Uefa. Uno screenshot da non mancare, quello contornato in lista Champions. In realtà si trattava di un'ovvietà, una non - notizia, perché è chiaro che il ritorno fra i ranghi di Mike gli avrebbe riconsegnato una casella anche in Europa (...... poia terra un tentativo di Rebic dal limite (55 ) ed è bravissimo in uscita si Theo Hernandez lanciato da Tomori (58 ). Dopo 20 convincenti, il Milan cala ancora;, il migliore dei suoi,...Al 12 una punizione di Bonaventura supera la barriera, ma trovapronto alla respinta Al 13 ... ma Terraccianocon sicurezza. La Fiorentina domina il primo tempo, batte nove angoli ma non ...

Maignan para, stimola, dirige. E ora vuol fare al Milan un regalo da 20 milioni La Gazzetta dello Sport

Il portiere è in lista Champions e a Londra ci sarà. Il passaggio del turno vale tanto (anche per le casse) e passerà soprattutto dalle mani del francese ...Hugo Lloris, lesionado, es todavía baja en la portería del Tottenham. Pero su sucesor esperado en la selección francesa, Mike Maignan, está de regreso con el AC Milan, encargado de preservar la corta ...