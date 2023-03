Mai in pensione il Samsung Galaxy Note 9: aggiornamento a sorpresa oggi (Di martedì 7 marzo 2023) Ci sono alcuni device che proprio non ne vogliono sapere di andare in pensione, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore a proposito del Samsung Galaxy Note 9. Alcuni mesi fa, anche sul nostro magazine, avevamo riportato la notizia secondo cui il dispositivo in questione non avrebbe ricevuto ulteriori patch, ma la realtà dei fatti appare differente. Vedere per credere quanto venuto a galla oggi 7 marzo, con un nuovo aggiornamento che ha letteralmente spiazzato utenti e addetti ai lavori. Vediamo dunque come stanno le cose, con relative aspettative per il pubblico che a stretto giro potrà. Non si ferma mai il Samsung Galaxy Note 9: rilasciato un aggiornamento a sorpresa a marzo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Ci sono alcuni device che proprio non ne vogliono sapere di andare in, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore a proposito del9. Alcuni mesi fa, anche sul nostro magazine, avevamo riportato la notizia secondo cui il dispositivo in questione non avrebbe ricevuto ulteriori patch, ma la realtà dei fatti appare differente. Vedere per credere quanto venuto a galla7 marzo, con un nuovoche ha letteralmente spiazzato utenti e addetti ai lavori. Vediamo dunque come stanno le cose, con relative aspettative per il pubblico che a stretto giro potrà. Non si ferma mai il9: rilasciato una marzo ...

