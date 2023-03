Maggio Fiorentino, Consiglio di indirizzo propone nomina di Ninni Cutaia (Di martedì 7 marzo 2023) “Voglio ringraziare tutto il Consiglio di indirizzo che all’unanimita’ ha espresso la candidatura a sovrintendente di Ninni Cutaia, una persona di altissimo profilo che per molti anni ha diretto la direzione generale dello spettacolo, quindi ha tutte le caratteristiche per gestire in modo assolutamente efficiente e virtuoso il teatro del Maggio Fiorentino. L’indicazione unanime e’ una indicazione molto forte che trova il gradimento del ministro: oggi parlero’ con lui sulle modalita’ per il suo insediamento”. Lo dichiara il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel fare il punto sulla successione alla guida del teatro del Maggio musicale Fiorentino a margine di un evento. “Voglio anche aggiungere – chiarisce il sindaco – che il livello artistico del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) “Voglio ringraziare tutto ildiche all’unanimita’ ha espresso la candidatura a sovrintendente di, una persona di altissimo profilo che per molti anni ha diretto la direzione generale dello spettacolo, quindi ha tutte le caratteristiche per gestire in modo assolutamente efficiente e virtuoso il teatro del. L’indicazione unanime e’ una indicazione molto forte che trova il gradimento del ministro: oggi parlero’ con lui sulle modalita’ per il suo insediamento”. Lo dichiara il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel fare il punto sulla successione alla guida del teatro delmusicalea margine di un evento. “Voglio anche aggiungere – chiarisce il sindaco – che il livello artistico del ...

Maggio Musicale fiorentino 2023, la scure degli stipendi (e cresce l'ipotesi del commissario) Corriere Fiorentino Nardella e Giani confermano la ripresa dei lavori della linea Tav Dario Nardella, a proposito del nodo fiorentino dell’Alta velocità ferroviaria afferma che i lavori di scavo, secondo quanto stimato rinizieranno tra aprile e maggio di quest’anno, “noi siamo in costa ... Cutaia al Maggio Ecco quanto diramato dal Consiglio d’Indirizzo del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: “ Sulla base dell’articolo 9 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo del Teatro del Maggio Musicale Fiorentin ... Dario Nardella, a proposito del nodo fiorentino dell’Alta velocità ferroviaria afferma che i lavori di scavo, secondo quanto stimato rinizieranno tra aprile e maggio di quest’anno, “noi siamo in costa ...Ecco quanto diramato dal Consiglio d’Indirizzo del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: “ Sulla base dell’articolo 9 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo del Teatro del Maggio Musicale Fiorentin ...