Mafia | la condanna del commercialista Lipani è sintomo di una politica intermittente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) Ciò che emerge dalladel dott. Maurizio, è devastante per la credibilità dell’antie la responsabilità in ultima istanza è di unae inadeguata. Dalle cronache si apprende che il Gup di Trapani hato in primo grado il dott.alla pena, durissima, di 10 anni di reclusione e con lui la moglie, Maria Teresa Leuci, a 3 anni e 9 mesi per peculato: avrebbero depredato i beni, sottoposti a sequestro, dell’amministrazione giudiziaria dei quali erano stati incaricati da differenti tribunali. Si legge che ilpalermitano godeva di grande stima e che in particolare veniva considerato lontano dal “modello Saguto”, che tanto danno ha già provocato alla ...