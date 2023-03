Madonna che lacrima a Trevignano, quello che non torna (Di martedì 7 marzo 2023) Nell'ennesima storia della statua che avrebbe iniziato a lacrimare sangue non è solo il pianto mistico a sollevare dubbi. Anche altri episodi bizzarri si sono verificati nelle ultime settimane per alimentare il clamore mediatico Leggi su wired (Di martedì 7 marzo 2023) Nell'ennesima storia della statua che avrebbe iniziato are sangue non è solo il pianto mistico a sollevare dubbi. Anche altri episodi bizzarri si sono verificati nelle ultime settimane per alimentare il clamore mediatico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... makkox : credo che oltre 'il Papa parla come Salvini' ci sia solo 'anche la Madonna si mette le felpe' - UffiziGalleries : #GiulioRomano fu uno degli allievi più dotati della bottega di #Raffaello. Questa Madonna con bambino del 1520c. si… - stanzaselvaggia : La madonna che piange e le parla. L’imprenditrice che lascia il lavoro e lavora “per il cielo”, però il terreno se… - smsc_lwthes : Madonna che fastidio, qui hanno la colpa i genitori... vedi che tuo figlio sta facendo qualcosa che non deve fare n… - chiamatemibobo : @cryptokuro @ellyesse Peccato che la madonna non esista?? -