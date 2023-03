Macchie d' olio e la perizia sui pantaloni | tutti i nodi dell' omicidio Alice Neri

(Di martedì 7 marzo 2023) Gremito all'interno, piantonato dalla stampa ad ogni ingresso. Si è presentato così il Tribunale di Modena in cui si è tenuta l'udienza preliminare del processo per la morte di, la 32enne di Ravarino il cui...

Modena, 6 marzo 2023 " Sono state le presunte macchie di olio sui vestiti di Mohamed Gaaloul il tema al centro dell' incidente probatorio in tribunale a Modena legato all' omicidio di Alice Neri , al donna di 32 anni trovata morta bruciata nella ...... che avrebbero visto rientrare a casa Mohamed Gaaaloul alle 8 del mattino di quel tragico 18 novembre con gli abiti sporchi di olio. Una circostanza che è agli atti e che potrebbe essere ...

Si è parlato soprattutto delle macchie d’olio sui vestiti di Mohamed Gaaloul, principale indagato attualmente in carcere, oggi in tribunale a ...Modena, 6 marzo 2023 – Sono state le presunte macchie di olio sui vestiti di Mohamed Gaaloul il tema al centro dell’ incidente probatorio in tribunale a Modena legato all’ omicidio di Alice Neri, al d ...