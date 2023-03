“Ma Nikita se n’è andata?”. Allarme al GF Vip, la scoperta degli altri concorrenti: dov’era (Di martedì 7 marzo 2023) La 38esima puntata del GF Vip 7 è stata categoricamente condannata da Pier Silvio Berlusconi, tanto da sparire addirittura dal sito ufficiale del reality di Alfonso Signorini. La 39esima ha visto una rivoluzione di modi e di stile, ma è stata molto dura per Nikita Pelizon. A turno tocca a tutti. Lacrime segrete in piscina. Molti hanno paragonato l’isolamento vissuto ieri da Nikita Pelizon, dopo la puntata del GF Vip 7, a quello che hanno vissuto altri concorrenti passati, come Dayane Mello e Soleil Sorge. Nessuno l’ha consolata o raggiunta. Ore in piscina a dormire, piangere al freddo. Anche Alfonso Signorini ha le sue responsabilità. GF Vip, perché Nikita è scomparsa all’improvviso Ogni tanto tocca, fa parte del GF Vip 7. Però Nikita Pelizon è già stata messa sotto ... Leggi su tuttivip (Di martedì 7 marzo 2023) La 38esima puntata del GF Vip 7 è stata categoricamente condannata da Pier Silvio Berlusconi, tanto da sparire addirittura dal sito ufficiale del reality di Alfonso Signorini. La 39esima ha visto una rivoluzione di modi e di stile, ma è stata molto dura perPelizon. A turno tocca a tutti. Lacrime segrete in piscina. Molti hanno paragonato l’isolamento vissuto ieri daPelizon, dopo la puntata del GF Vip 7, a quello che hanno vissutopassati, come Dayane Mello e Soleil Sorge. Nessuno l’ha consolata o raggiunta. Ore in piscina a dormire, piangere al freddo. Anche Alfonso Signorini ha le sue responsabilità. GF Vip, perchéè scomparsa all’improvviso Ogni tanto tocca, fa parte del GF Vip 7. PeròPelizon è già stata messa sotto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MargeMyosotis : RT @matteodiamante: Mi sono ricreduto stando lì e so come ti senti. Leale, sincera e buona e fragile come tutti. Io sto qua a difenderti se… - 70Margherita : RT @matteodiamante: Mi sono ricreduto stando lì e so come ti senti. Leale, sincera e buona e fragile come tutti. Io sto qua a difenderti se… - QueenG80328621 : RT @Stargirlsem: Antonella comunque non ha più sostenitori di Nikita, lo possiamo vedere dai sondaggi in cui N è sempre prima di lei. La di… - Stargirlsem : Antonella comunque non ha più sostenitori di Nikita, lo possiamo vedere dai sondaggi in cui N è sempre prima di lei… - borntolovef1 : Anche Daniele negli ultimi 2 mesi non c’è stato, anzi, quando si parlava di fare nomi degli amici nemmeno l’ha cita… -