“Ma che fai, togli le mani”. GF Vip 7, il gesto di Onestini con Antonella: Donnamaria fuori di sé (Di martedì 7 marzo 2023) Dentro la casa del GF Vip 7 esplode il caso, a tenere banco è Luca Onestini; Luca che, sul finire della puntata, ha sollevato le ire di Edoardo Donnamaria acme di una giornata molto pesante per i concorrenti e i Signorini costretto a prendere un decisione senza precedenti. Il motivo? Lo ha spiegato il conduttore in diretta raccontando di un diktat partito dai vertici di Mediaset, dalla scrivania di Pier Silvio Berlusconi. “L’editore è intervenuto direttamente manifestando il suo disappunto in modo molto forte riguardo al mancato rispetto di questi limiti, per le parolacce”. “Nell’atteggiamento troppo aggressivo nel relazionarvi con gli altri, un atteggiamento che non può più essere accettato, avete superato il limite nel modo di vestirvi, indecoroso per una prima serata di Canale5?. Quindi ha comunicato che non appena si supererà il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Dentro la casa del GF Vip 7 esplode il caso, a tenere banco è Luca; Luca che, sul finire della puntata, ha sollevato le ire di Edoardoacme di una giornata molto pesante per i concorrenti e i Signorini costretto a prendere un decisione senza precedenti. Il motivo? Lo ha spiegato il conduttore in diretta raccontando di un diktat partito dai vertici di Mediaset, dalla scrivania di Pier Silvio Berlusconi. “L’editore è intervenuto direttamentefestando il suo disappunto in modo molto forte riguardo al mancato rispetto di questi limiti, per le parolacce”. “Nell’atteggiamento troppo aggressivo nel relazionarvi con gli altri, un atteggiamento che non può più essere accettato, avete superato il limite nel modo di vestirvi, indecoroso per una prima serata di Canale5?. Quindi ha comunicato che non appena si supererà il ...

