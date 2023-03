Luis Enrique e doppio scippo alla Juve: rivoluzione Milan (Di martedì 7 marzo 2023) Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', soprattutto con il Milan fuori dalle prime quattro non sarebbe da escludere l'ipotesi dell'ex ct spagnolo. Conosce evidentemente benissimo l'Italia, per avere ... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 marzo 2023) Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', soprattutto con ilfuori dalle prime quattro non sarebbe da escludere l'ipotesi dell'ex ct spagnolo. Conosce evidentemente benissimo l'Italia, per avere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __SSam__7 : Potrei piangere vedere Luis Enrique da quelli là e noi con un altro (eccetto sia Antonio Conte) - JuriBridi : @juanito92x Datemi Luis Enrique, con lui dusan e lo stesso chiesa faranno faville - Giacomobacci2 : RT @filoni_diletta: Qualora il #Milan non dovesse arrivare tra le prime 4, il nome che piace per il dopo #Pioli è quello di Luis Enrique. I… - MattB001_ : RT @GioMat86: Milanello, luglio 2023. Messias: “Benvenuto Mister! Nel suo sistema di gioco ci sarà spazio per me?”. Luis Enrique: https:/… - malt_milanista : l’addio di Pioli sara una buona notizia anche se ho solo rispetto per lui ma la notizia di luis enrique non credo di essere vera -