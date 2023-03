Lucio Corsi | gli animali della maremma e le macchine dell’isola di Nantes

Leggi su optimagazine

(Di martedì 7 marzo 2023) L’estate scorsa ci siamo fatti una vacanza on the road in Francia, circa seimila chilometri pernel giro di quindici giorni. Siamo partiti alla voltaLoira, facendo una sosta tattica nella bella Digione, per poi salire a nord, verso il punto di confine tra Normandia e Bretagna e tornare infine indietro, passando da Poitiers e Lione prima di fare ritorno a Milano. Il piùvacanza è stata nella Loira, tra castelli, città, borghi, una natura incredibile, anche se le incursioni fatte nei luoghi dello sbarco degli alleati, come le puntate a Mont Saint Michel e Saint Malò non sono certo state da meno, Le Havre una location tattica che si è rivelata incredibilmente affascinante. Unico posto visitato che è stato sotto le aspettative, che erano già piuttosto basse, la scelta era arrivata solo perché la via del ritorno era troppo ...