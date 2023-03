“L’Otto e 3 4 – Oltre l’8 Marzo” | alla Biblioteca Annalisa Durante

Leggi su 2anews

(Di martedì 7 marzo 2023) Lo Spazio Comunale di Piazza Forcella ospita per l’intera giornata di mercoledì 82023 per una all-day sull’universo femminile che vedrà l’alternarsi di momenti artistici, scientifici per la prevenzione medica e tanto altro. “Una giornata dedicata e voluta per le Donne, declinata con incontri- dibattiti e pensata sia per gli alunni di alcuni istituti