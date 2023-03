Lorella Boccia in lacrime sui social: “È una giornata particolare”. Cosa è successo (Di martedì 7 marzo 2023) Lorella Boccia, conduttrice e ballerina, si è mostrata in lacrime sui social, condividendo con la sua community la difficoltà emotiva provata nel doversi staccare dalla sua bimba Luce Althea. È infatti giunto il momento di tornare al lavoro per l’inizio di un nuovo progetto. “È una giornata particolare. Da oggi trascorrerò alcune ore lontana da Luce. Sono tranquilla perché c’è una persona di fiducia con lei, quindi non è questo il punto. Il punto è che non credevo che sarebbe stata emotivamente così dura ricominciare, anche se sono molto felice di rimettere le mani ad un nuovo progetto”, ha spiegato Lorella Boccia. Luce è la prima figlia nata da circa un anno e mezzo dall’unione con Niccolò Presta. “Milioni di mamme ricominciano praticamente subito ... Leggi su tpi (Di martedì 7 marzo 2023), conduttrice e ballerina, si è mostrata insui, condividendo con la sua community la difficoltà emotiva provata nel doversi staccare dalla sua bimba Luce Althea. È infatti giunto il momento di tornare al lavoro per l’inizio di un nuovo progetto. “È una. Da oggi trascorrerò alcune ore lontana da Luce. Sono tranquilla perché c’è una persona di fiducia con lei, quindi non è questo il punto. Il punto è che non credevo che sarebbe stata emotivamente così dura ricominciare, anche se sono molto felice di rimettere le mani ad un nuovo progetto”, ha spiegato. Luce è la prima figlia nata da circa un anno e mezzo dall’unione con Niccolò Presta. “Milioni di mamme ricominciano praticamente subito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipNews_it : Lorella Boccia torna a lavorare dopo il parto, fiume di lacrime: ecco cosa le sta succedendo - glooit : Lorella Boccia in lacrime: lo sfogo della ballerina via social leggi su Gloo - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Lorella Boccia in lacrime, la neo mamma torna a lavoro: «È difficile», cosa sta succedendo - leggoit : Lorella Boccia in lacrime, la neo mamma torna a lavoro: «È difficile», cosa sta succedendo - occhio_notizie : La ballerina e conduttrice Lorella Boccia si sfoga sul suo profilo Instagram e racconta in lacrime la difficoltà di… -