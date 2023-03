Lorella Boccia in lacrime su Instagram. Lo sfogo da mamma (Di martedì 7 marzo 2023) Uno sfogo a cuore aperto, per condividere con gli altri quel peso sul cuore che magari molti genitori hanno vissuto. Lorella Boccia si è mostrata in lacrime su Instagram per raccontare di un distacco che spesso può fare paura: quello tra mamma e figlio, che avviene quando si torna alla normale routine dopo la nascita o quando i bambini sono ancora piccoli. Nelle parole della ballerina e conduttrice c’è il semplice bisogno di raccontare agli altri le sue emozioni, consapevole di non essere l’unica ma che, anzi, ci sono tante mamme che per necessità devono ricominciare subito. Lorella Boccia, lo sfogo da mamma e le lacrime su Instagram Siamo tutte diverse, ogni persona vive i cambiamenti ... Leggi su dilei (Di martedì 7 marzo 2023) Unoa cuore aperto, per condividere con gli altri quel peso sul cuore che magari molti genitori hanno vissuto.si è mostrata insuper raccontare di un distacco che spesso può fare paura: quello trae figlio, che avviene quando si torna alla normale routine dopo la nascita o quando i bambini sono ancora piccoli. Nelle parole della ballerina e conduttrice c’è il semplice bisogno di raccontare agli altri le sue emozioni, consapevole di non essere l’unica ma che, anzi, ci sono tante mamme che per necessità devono ricominciare subito., lodae lesuSiamo tutte diverse, ogni persona vive i cambiamenti ...

