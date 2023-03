L’operazione è riuscita | il paziente è morto | quello che nessuno dice sulla situazione del tifo a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl terzo scudetto delrischia seriamente di essere un trionfo dimezzato: se la scaramanzia impone ancora di non dar nulla per scontato, è comunque il caso di fare qualche riflessionedellaseria azzurra, un tempo la più calda d’Italia, oggi paradossalmente accusata di scarso sostegno alla squadra da parte di chi, in questi ultimi anni, ha avallato, incoraggiato e applaudito tutte le misure che hanno ridotto al quasi silenzio gli spalti dedicati a Diego Armando Maradona. Lacrime di coccodrillo: sorvoleremo su chi in queste ore si lascia andare addirittura a insulti e volgarità nei confronti deisi, scatenandone la prevedibile quanto sbagliata e controproducente reazione.che invece ci fa male, ci addolora, è constatare ...