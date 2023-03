(Di martedì 7 marzo 2023) Bruno, ospite di Radio Sportiva, ha parlato delladell’sul Lecce. Il giornalista ha poi detto la sua anche sui risultati altalenanti dei nerazzurri per i quali ha individuato una possibile. IL VERO PROBLEMA ? Brunoha detto la sua sul match di domenica pomeriggio trae Lecce. Il giornalista ha anche parlato delle difficoltà dei nerazzurri dopo partite importanti individuandone anche una possibile. Le sue parole: «Eraquesta. Diciamo che i passi falsi precedenti erano arrivati dopo partite impegnative di Champions League e di Supercoppa. Evidentemente l’per una questione dio di età non riesce a sostenere uno sforzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Longhi: «Vittoria Inter prevedibile, ma fatica a causa di età e usura» - internewsit : Longhi: «Vittoria Inter prevedibile, ma fatica a causa di età e usura» - - fabio48924988 : @brunolonghi7 @OfficialASRoma @juventusfc Analisi superficiale sig Longhi, dei tre pali: uno è un mezzo autogol, l'… -

...". TECNOADDA MANDELLO " PEZZINI MORBEGNO 68 - 58 PARZIALI: 17 - 12; 38 - 24; 48 - 45 MANDELLO: Radaelli 19, Niang 14, Combi 10, Marrazzo 7, Puglisi 6, Ratti 6, Balatti 2, Invernizzi 2,...... siglando il golcon il colpo di testa del classe 2005 Kevin Zeroli su cross dalla destra ... Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Foglio, Stalmach, Zeroli; Traore (90+2' Alesi),(62' ...Fuori per il differenziale stoccate Ilaria(52°) e Ilaria Maugeri (53°). Nella fase di ... Conquistata la qualifica alle Nazionali con lasulla Giordani, la Riva ha perso al turno ...

Longhi: «Vittoria Inter prevedibile, ma fatica a causa di età e usura» Inter-News.it

Vittoria in rimonta per l’RG Ticino che supera 2-1 il Volpiano Pianese e si riporta a -1 dalla vetta della classifica. Dopo lo svantaggio iniziale ci pensano Longhi e Colombo a regalare i tre punti ai ...Como, 5 marzo 2023 – Meritata vittoria del Como, sul Modena, grazie a un gran gol di Cerri di testa in tuffo. I lariani raggiungono proprio il Modena in classifica e ora possono anche dare uno sguardo ...