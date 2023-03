Long Covid e problemi gastrointestinali Lo studio | “La malattia moltiplica il rischio” Dal mal di stomaco all’insufficienza epatica

(Di martedì 7 marzo 2023) Tra gli strascichi del, anche a un anno dall’infezione, ci sono anche ianche molto gravi. E ammalarsi a causa di Sars Cov 2ildi sviluppare disturbi. Sono gli esiti di un’analisi pubblicata su Nature Communication che ha esaminato le persone contagiate all’inizio della pandemia ipotizzando che una probabilità significativamente maggiore rispetto alle persone che non avevano contratto ildi soffrire reflusso persistente, stitichezza, mal di. I pazienti dicon disturbihanno parlato soprattutto di costipazione, diarrea, vomito, gonfiore. Gli scienziati della Washington University School of ...

Se- 19 ha lasciato qualche "strascico", attenti al cuore: chi soffre o ha sofferto diha una probabilità più che doppia di andare incontro a problemi cardiovascolari nei mesi successivi all'infezione rispetto a chi non ha mai avuto- 19. Lo dimostra un'ampia metanalisi ...Anche nei casi dii disturbi gastrointestinali possono essere piuttosto comuni. "Ilè l'insieme di sintomi che persistono fino ad almeno 12 settimane dopo il clearaggio dell'...Se- 19 ha lasciato qualche 'strascico', attenti al cuore: chi soffre o ha sofferto diha una probabilità più che doppia di andare incontro a problemi cardiovascolari nei mesi successivi all'infezione rispetto a chi non ha mai avuto- 19. Lo dimostra un'ampia metanalisi ...

Dal 2020 l'Europa è stata caratterizzata dall’ondata pandemica, che ha portato al collasso i sistemi sanitari. In Italia mentre i casi di COVID si accumulavano in Lombardia, e soprattutto nel nord del ...I dati del nuovo studio, raccolti da 11 ricerche su oltre 5.8 milioni di persone in tutto il mondo, indicano chiaramente che il Long Covid mette in pericolo il cuore.