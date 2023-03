LOL 3 | la sigla firmata da Maccio Capatonda

(Di martedì 7 marzo 2023) Prime Video ha pubblicato il video delladi LOL 3, la terza stagione del comedy show Original italiano dei record prodotto in Italia disponibile in esclusiva da domani 9 marzo su Prime Video. Un video esilarante, che si avvale della regia del famoso trailerista, vincitore della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, che sarà il disturbatore ufficiale dello show e avrà il compito di indurre alla risata. Protagonisti di questo trailer sono i concorrenti di questa edizione: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi, con loro anche il conduttore Fedez ed il co host Frank Matano. I concorrenti proveranno a rimanere seri per sei ore consecutive, cercando ...

