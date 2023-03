Location Mare Fuori: dove si trova il carcere IPM (Di martedì 7 marzo 2023) . Mare Fuori dove si trova il carcere della serie tv? E’ davvero un carcere? Queste e altre domande sulla Location che da vita a una delle serie più seguite di tutti i tempi, vediamo dove viene girato Mare Fuori e tutte le curiosità sull’ IPM (Istituto penale minorile) di Napoli. dove si trova l’IPM di Mare Fuori? Mare Fuori viene girato a Napoli: quello che è possibile vedere dalla sigla è un edificio Rosso vicino al Porto Cittadino, simile ad un carcere ma che nella realtà è un edificio adibito a tutt’altro scopo. Il carcere di Mare Fuori è infatti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 marzo 2023) .siildella serie tv? E’ davvero un? Queste e altre domande sullache da vita a una delle serie più seguite di tutti i tempi, vediamoviene giratoe tutte le curiosità sull’ IPM (Istituto penale minorile) di Napoli.sil’IPM diviene girato a Napoli: quello che è possibile vedere dalla sigla è un edificio Rosso vicino al Porto Cittadino, simile ad unma che nella realtà è un edificio adibito a tutt’altro scopo. Ildiè infatti ...

