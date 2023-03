Lo psicofarmaco sbagliato di Fedez e la pazienza di Chiara | l’Enrico Cuccia della nostra epoca

Leggi su linkiesta

(Di martedì 7 marzo 2023) Una settimana fa stavo aspettando che mi facessero una tac. Non lo dico per alimentare l’illusione che sappiate delle cosemia vita e il meccanismo nevrotico per cui ci si preoccupasalute delle sconosciute quanto di quella dei propri cari: lo dico per fornirvi il contesto comico. Il contesto in cui, la prima volta che ti arriva il link e sei nella sala d’attesa d’una clinica e non hai le cuffie in borsa, non vai a guardare le storie di Instagram in cui il maritoFerragni risponde a non so più quale polemica; la decima, però, capisci che dev’esserci qualcosa se tutti ti scrivono «ma che cos’ha, perché balbetta». La decima volta vai in un corridoio e ti metti a guardarle tra infermiere che passano scuotendo la testa. Quando sono uscita dalla tac, nel mio telefono c’erano già molteplici ipotesi sulla salute del marito ...