Lo psichiatra Cozza | Attenti agli effetti collaterali degli psicofarmaci ed è bene che star come Fedez parlino della loro depressione

Massimodirige il dipartimento di salute mentale della Asl Roma 2 e organizza ogni anno il Festival della salute mentale "Ro.mens" per l'inclusione sociale e contro il pregiudizio nei confronti delle ...Ma per la, per il medico del profondo e delle emozioni è l'occasione irrinunciabile per ... Il capo cosparso di cenere ad umile riconoscimento della natura fugace della nostra vita...'CIVIC è fondato su un approccio community - based che rappresenta la carta vincente nell'ambito dei trattamenti bio - psico - sociali in salute mentale', spiega Massimo, Direttore ...

Il medico: "Rischio effetto rebound se si interrompre improvvisamente la terapia". E sulla confessione social del rapper: "Sarebbe utile come testimonial del Festival della salute mentale di Roma" ...Il Garante Anastasìa coordinerà i lavori dell'evento che si svolgerà domani nella sede dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio, Arturo Carlo J ...