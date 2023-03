Livio Cori torna a Napoli: annunciato un concerto ‘unico’ (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl figlio della lava e del mare Livio Cori torna a Napoli per un concerto unico a Teatro insieme alla sua band per uno spettacolo unico nel suo genere. Dopo la pubblicazione del suo ultimo progetto discografico “Solidago” per Magma Records (Believe), il rapper campano ha deciso di portare tutta la potenza delle sue canzoni sul palco del Teatro Auditorium Salvo D’Acquisto il 4 maggio 2023. All’evento l’artista farà ascoltare tutti i principali brani del suo repertorio, da quelli più recenti fino ai brani che hanno segnato la sua ascesa fra gli artisti più famosi della scena campana. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl figlio della lava e del mareper ununico a Teatro insieme alla sua band per uno spettacolo unico nel suo genere. Dopo la pubblicazione del suo ultimo progetto discografico “Solidago” per Magma Records (Believe), il rapper campano ha deciso di portare tutta la potenza delle sue canzoni sul palco del Teatro Auditorium Salvo D’Acquisto il 4 maggio 2023. All’evento l’artista farà ascoltare tutti i principali brani del suo repertorio, da quelli più recenti fino ai brani che hanno segnato la sua ascesa fra gli artisti più famosi della scena campana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

