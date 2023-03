LIVE ZAKSA-Trento 3-2, Champions League volley 2023 in DIRETTA: quanti rimpianti per l’Itas, i polacchi vincono al tie break (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.03: Trento ha sofferto in apertura, poi è salito in cattedra con un grande terzo set e, quando tutto sembrava apparecchiato per il colpaccio, ha iniziato a sbagliare dal servizio alla ricezione, ha perso efficacia a muro e in attacco e lo ZAKSA ne ha approfittato per conquistare una vittoria preziosa. 23.00: Si chiude con un’altra sconfitta una serata da incubo per la pallavolo italiana. Ha perso Civitanova ad Ankara, ha perso Piacenza sul campo del Knack Roselaere e perde anche Trento sul campo dello ZAKSA e i trentini a un certo punto avevano in mano la partita. Troppi errori, poca continuità in una partita giocata comunque bene dalla squadra di Lorenzetti che due set li ha portati a casa e giovedì prossimo proverà a ribaltare la ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.03:ha sofferto in apertura, poi è salito in cattedra con un grande terzo set e, quando tutto sembrava apparecchiato per il colpaccio, ha iniziato a sbagliare dal servizio alla ricezione, ha perso efficacia a muro e in attacco e lone ha approfittato per conquistare una vittoria preziosa. 23.00: Si chiude con un’altra sconfitta una serata da incubo per la pallavolo italiana. Ha perso Civitanova ad Ankara, ha perso Piacenza sul campo del Knack Roselaere e perde anchesul campo delloe i trentini a un certo punto avevano in mano la partita. Troppi errori, poca continuità in una partita giocata comunque bene dalla squadra di Lorenzetti che due set li ha portati a casa e giovedì prossimo proverà a ribaltare la ...

