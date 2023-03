LIVE ZAKSA-Trento 2-2, Champions League volley 2023 in DIRETTA: Itas in difficoltà nel tie break, 8-2 (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-3 Errore al servizio ZAKSA 8-2 Fallo in palleggio di Michieletto 7-2 Primo tempo Pashytskyy 6-2 Mano out Michieletto 6-1 Errore al servizio Trento 5-1 Mano out da Kaziyski da zona 2 5-0 Muro ZAKSA su Kaziyski 4-0 Fallo di seconda linea di Dzavoronok 3-0 Invasione Trento ma lo ZAKSA avrebbe dovuto interrompere subito il gioco, non si può andare a ritroso nell’azione! Errore grave della terza arbitrale Challenge infinito 2-1 Mano out Michieletto da zona 4 2-0 Vincente Bednorz da zona 4 1-0 Mano out in primo tempo di Smith 25-21 Out l’attacco di Dzavoronok. Lo ZAKSA vince il quarto set 25-21 e si va al tie break 24-21 Ancora ace di Bednorz 23-21 Ace di Bednorz 22-21 La diagonale di Bednorz da ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-3 Errore al servizio8-2 Fallo in palleggio di Michieletto 7-2 Primo tempo Pashytskyy 6-2 Mano out Michieletto 6-1 Errore al servizio5-1 Mano out da Kaziyski da zona 2 5-0 Murosu Kaziyski 4-0 Fallo di seconda linea di Dzavoronok 3-0 Invasionema loavrebbe dovuto interrompere subito il gioco, non si può andare a ritroso nell’azione! Errore grave della terza arbitrale Challenge infinito 2-1 Mano out Michieletto da zona 4 2-0 Vincente Bednorz da zona 4 1-0 Mano out in primo tempo di Smith 25-21 Out l’attacco di Dzavoronok. Lovince il quarto set 25-21 e si va al tie24-21 Ancora ace di Bednorz 23-21 Ace di Bednorz 22-21 La diagonale di Bednorz da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE ZAKSA-Trento 1-0 Champions League volley 2023 in DIRETTA: niente rimonta per l’Itas i polacchi vincono il prim… - gianmilan76 : LIVE 20.20 @eurosportitalia 2 e @discoveryplusit Zaksa vs Trentino Con @paolo.cozzi -