LIVE ZAKSA-Trento 1-1, Champions League volley 2023 in DIRETTA: rimonta dell’Itas che pareggia il conto, 22-25 (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 Errore al servizio Trento 6-5 Errore al servizio ZAKSA 6-4 Mano out Sliwka da zona 4 5-4 Errore al servizio Trento 4-4 Murooooooooooooooooo Lisinaaaaaaaaaaaaac 4-3 Mano out in diagonale di Kaziyski da seconda linea 4-2 Vincente Bednorz da zona 4 3-2 Errore al servizio ZAKSA 3-1 Kaczmarek da zona 2 2-1 Vincente Bdnorz da zona 2 1-1 Mano out Michieletto da zona 4 1-0 La palla spinta di Kaczmarek da zona 2 22-25 KAZIYSKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! La chiude lui dopo una difesa incredibile di Michieletto e l’alzata di Sbertoli dal campo dello ZAKSA. Trento ha cambiato passo e ora siamo 1-1 22-24 Mano out Kaczmarek da seconda linea 21-24 Errore al servizio ZAKSA 21-23 Mano out Kaczmarek ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-5 Errore al servizio6-5 Errore al servizio6-4 Mano out Sliwka da zona 4 5-4 Errore al servizio4-4 Murooooooooooooooooo Lisinaaaaaaaaaaaaac 4-3 Mano out in diagonale di Kaziyski da seconda linea 4-2 Vincente Bednorz da zona 4 3-2 Errore al servizio3-1 Kaczmarek da zona 2 2-1 Vincente Bdnorz da zona 2 1-1 Mano out Michieletto da zona 4 1-0 La palla spinta di Kaczmarek da zona 2 22-25 KAZIYSKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! La chiude lui dopo una difesa incredibile di Michieletto e l’alzata di Sbertoli dal campo delloha cambiato passo e ora siamo 1-1 22-24 Mano out Kaczmarek da seconda linea 21-24 Errore al servizio21-23 Mano out Kaczmarek ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE ZAKSA-Trento 1-0 Champions League volley 2023 in DIRETTA: niente rimonta per l’Itas i polacchi vincono il prim… - gianmilan76 : LIVE 20.20 @eurosportitalia 2 e @discoveryplusit Zaksa vs Trentino Con @paolo.cozzi -