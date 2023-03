LIVE ZAKSA-Trento 1-0 | Champions League volley 2023 in DIRETTA | niente rimonta per l’Itas | i polacchi vincono il primo set | 25-22

Leggi su oasport

(Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-21 Il tocco vincente di Kaczmarek da zona 2 18-21 Out ancora Bednorz da zona 4 18-20 Out l’attacco di Bednorz da zona 4 18-19 Errore al servizio18-18 La pipe di Bednorz mano fuori 17-18tempo di Lisinac 17-17 Vincente la diagonale di Sliwka da zona 4 16-17 Out l’attacco di Kaczmarek da seconda linea 16-16 Mano out Kaziyski da zona 2, dopo una grande difesa di Laurenzano 16-15 Aceeeeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiii 16-14 Staccato da rete Lavia da zona 4 va a segno col mano out 16-13 Mano out di Sliwka da zona 4 15-13 Mano out Lavia da zona 4 15-12 La diagonale di Kaczmarek da seconda linea 14-12 Out la pipe di Sliwka 14-11 Diagonale stretta di Bednorz da zona 4 13-11tempo Podrascanin 13-10 Kaczmarek da zona 2 vincente in ...