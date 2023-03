LIVE Virtus Bologna-Partizan Belgrado 79-87, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: la Segafredo cede in casa alla compagine serba (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.44 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.42 Secondo quarto più compatto del Partizan che si impone alla “Segafredo Arena” di Bologna. La Virtus si ferma ancora dopo la goleada di Istanul. Top-scorer Kevin Punter con 17 punti, il migliore di Bologna è Mam Jaiteh con 14. FINISCE COSI! 79-87 3/3 Madar. Fallo di Pajola che manda in lunetta Madar. Persa di Bologna, 30? sul cronometro. Passi di Lessort, possesso Virtus con 47? da giocare. 79-84 TRIPLA di Abass. Time out Partizan. 76-84 Exum con l’ausilio del ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.44 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.42 Secondo quarto più compatto delche si imponeArena” di. Lasi ferma ancora dopo la goleada di Istanul. Top-scorer Kevin Punter con 17 punti, il migliore diè Mam Jaiteh con 14. FINISCE COSI! 79-87 3/3 Madar. Fallo di Pajola che manda in lunetta Madar. Persa di, 30? sul cronometro. Passi di Lessort, possessocon 47? da giocare. 79-84 TRIPLA di Abass. Time out. 76-84 Exum con l’ausilio del ...

