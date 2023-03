LIVE Virtus Bologna-Partizan Belgrado 63-65, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: +2 serbo a fine terzo quarto (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-71 Altra schiacciata di Exum con la Virtus che ora deve sbloccarsi in attacco per non vedere scappare via i serbi. Time out Scariolo con 6’47” da giocare prima della sirena difenitiva. 65-69 Persa della Virtus ed Exum vola a schiacciare. 65-67 L’ex Boston Celtics, Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers fa 2/2. Ojeleye sfiora il potenziale gioco da tre e andrà in lunetta con due liberi. 63-67 Rimbalzo offensivo di Madar che si appoggia al vetro. Persa della Virtus, faticano gli attacchi in questo avvio di ultimo quarto, 8’43” da giocare. Violazione dei 24 Partizan, possesso Virtus. INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto! FINISCE IL terzo ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65-71 Altra schiacciata di Exum con lache ora deve sbloccarsi in attacco per non vedere scappare via i serbi. Time out Scariolo con 6’47” da giocare prima della sirena difenitiva. 65-69 Persa dellaed Exum vola a schiacciare. 65-67 L’ex Boston Celtics, Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers fa 2/2. Ojeleye sfiora il potenziale gioco da tre e andrà in lunetta con due liberi. 63-67 Rimbalzo offensivo di Madar che si appoggia al vetro. Persa della, faticano gli attacchi in questo avvio di ultimo, 8’43” da giocare. Violazione dei 24, possesso. INIZIA ILE ULTIMO! FINISCE IL...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Partizan Belgrado 12-17 Eurolega basket 2023 in DIRETTA: meglio i serbi in avvio - #Virtus… - OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Partizan Belgrado, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - - otcsamurai : Live Italy ???? ?? Vicenza Virtus - Pro Vercelli 1H over 0.5 +120 1U - Sydney43948766 : VIRTUS PALL. ROSETO VS UNIBASKET LANCIANO PALASPORT - PIAZZA OLIMPIA ROSETO DEGLI ABRUZZI TE 06-03-2023 - 18:30… -