LIVE Virtus Bologna-Partizan Belgrado 0-0, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: si parte! (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.32 Richiamati in panchina i giocatori, problemi alla strumentazione. SI parte! 20.29 Inno dell’Eurolega. 20.27 I QUINTETTI, Virtus Bologna: Pajola, Belinelli, Mickey, Ojeleye, Jaiteh; Partizan: Nunnally, Andjusic, Punter, Smailagic, LeDay. 20.25 Nel pre-partita c’è spazio per il tributo del pubblico a Predrag “Sasha” Danilovic, indimenticato protagonista delle vittorie in Eurolega sia della Virtus (1997-1998) che del Partizan (1991-1992). La canotta numero 5 della guardia serba classe 1970 è inoltre stata ritirata dalla dirigenza delle V Nere con le quali Danilovic dal 1992 al 1995 poi dal 1997 al 2000 ha conquistato anche 4 Scudetti e una Coppa Italia. 20.20 Dieci minuti ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.32 Richiamati in panchina i giocatori, problemi alla strumentazione. SI20.29 Inno dell’. 20.27 I QUINTETTI,: Pajola, Belinelli, Mickey, Ojeleye, Jaiteh;: Nunnally, Andjusic, Punter, Smailagic, LeDay. 20.25 Nel pre-partita c’è spazio per il tributo del pubblico a Predrag “Sasha” Danilovic, indimenticato protagonista delle vittorie insia della(1997-1998) che del(1991-1992). La canotta numero 5 della guardia serba classe 1970 è inoltre stata ritirata dalla dirigenza delle V Nere con le quali Danilovic dal 1992 al 1995 poi dal 1997 al 2000 ha conquistato anche 4 Scudetti e una Coppa Italia. 20.20 Dieci minuti ...

