LIVE Valencia-Olimpia Milano 33-26 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | Pangos tiene viva la squadra ospite che continua a inseguire

(Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-36 PIPPOOOOOO RICCIIIII DA TREEEEEE dopo un’azione pessima di40-33 A segno il libero supplementare 39-33 Ennesimo canestro facile sotto canestro percon Jones che subisce anche fallo 37-33 Due su due ai liberi per Napier 37-31 Canestro troppo facile per Jones 35-31 PIPPOOOOOO RICCIIII DA TREEEEEE 35-28 Canestro di Jones dopo una brutta palla persa di, già la settima 33-28 Sbagliato il libero aggiuntivo 33-28 Canestro di Voigtmann che subisce anche fallo 33-26 Due su due ai liberi per Harper eche si è sbloccata 31-26 Tripla di Dubljevic che riallunga per i suoi 28-26 Canestro di Napier etorna a un canestro di distacco 28-24 Stoppatae contrattacco con ...

LIVE Valencia-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale OA Sport

Ventisettesima giornata di stagione regolare per EuroLeague e per l'Olimpia Milano, impegnata alla palla a due alle ore 20:30 nell'impianto de La Fonteta contro i padroni di casa del ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Valencia e Olimpia Milano, valida per la ventisettesima giornata ...