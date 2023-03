LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | Camaiore-Follonica in DIRETTA | vicini al circuito finale | i fuggitivi resistono con 40”

(Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 Rimane sempre attorno ai 40” il margine di Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Alessandro Iacchi (Team Corratec) e Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team). 15.08 Mancano ora 40 chilometri al traguardo. 15.05 Vantaggio di 45” per i. Si continua a fare l’elastico con il margine tra gruppo e i primi tre. 15.02 Si entrerà nelai -35 dal traguardo. L’unico vero pericolo è lo strappo dell’Impostino, una sorta di lungo falsopiano con gli ultimi metri che toccano l’8-9%. Non dovrebbe creare troppi problemi. 15.00 Scende ora sotto il minuto il vantaggio del terzetto in testa. Mirco Maestri (Eolo-Kometa) si fa passare una borraccia. 14.58 Problemino meccanico per Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty), risolto dalla propria volante senza ...

Dopo la netta vittoria di Filippo Ganna nella cronometro di apertura, la Tirreno-Adriatico propone una frazione per velocisti. L’arrivo di Follonica non presenta particolari insidie: lo strappetto de ...Seconda tappa: il fenomeno azzurro ha vinto la crono di apertura e in questa frazione per velocisti può mantenere la propria leadership ...