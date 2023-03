LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | Camaiore-Follonica in DIRETTA | ripresa la fuga ai -20 dal traguardo

Leggi su oasport

(Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 Si vede anche la Intermarché-Circus-Wanty; che Biniam Girmay voglia provare a giocarsela in volata? 15.42 Si è staccato Dries Devenys (Soudal-Quick Step), il corridore più vecchio di questacon i suoi 39 anni, dopo aver lavorato tutto il giorno. 15.41 Il gruppo sta viaggiando a buona velocità, ha già superato il cartello dei -15 dal. 15.39 Si vede avanti anche la Jumbo-Visma, per Primoz Roglic e magari Wout Van Aert… 15.37 La Ineos-Grenadiers non vuole rischiare e si mette nelle primissime posizioni di testa per evitare qualsiasi sorpresa. 15.35 Entrati negli ultimi 20 chilometri di gara, agganciata la! GRUPPO COMPATTO! 15.34 Ormai le speranze di Maestri, Iacchi e Thalmann sono prossime allo zero. 15.33 ...