LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | Camaiore-Follonica in DIRETTA | quattro italiani nella fuga di cinque corridori | gruppo a 2’04”

Leggi su oasport

(Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 In questo momento istanno affrontando un tratto in discesa. 13.33 Ancora intorno ai 2’05” il vantaggio dei battistrada. 13.30 Visto che quest’oggi non ci saranno altri GPM, Gandin indosserà sicuramente la maglia verde di leader della classifica degli scalatori al termine di questa tappa. 13.27 Stefano Gandin passa per primo sul GPM di Castellina Marittima e si prende i 5 punti per la classifica scalatori. Secondo Bais (3 punti), terzo Iacchi (2) e quarto Maestri (1). 13.23 Ancora qualche attimo e poi sapremo chi scollinerà per primo. 13.19 I battistrada si trovano a meno di 3 km di distanza dall’unico GPM di giornata. 13.16 2’08” ora il vantaggio deifuggitivi. 13.13 Tra ifuggitivi quello messo meglio in classifica generale è lo ...