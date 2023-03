LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | Camaiore-Follonica in DIRETTA | il gruppo prepara la volata

Leggi su oasport

(Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Sgomitano i velocisti: ULTIMI TRE CHILOMETRI! 15.54 Caduta negli ultime posizioni del! A terra lo spagnolo Rodriguez Martin (Arkea-Samsic) e l’eritreo Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo). 15.53 ULTIMI CINQUE CHILOMETRI! 15.52 Si mette a disposizione anche Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) per Jasper Philipsen, a caccia della prima affermazione della sua stagione. 15.49 Lunga discesa che accelera l’andatura in. Van Aert sta lavorando per Primoz Roglic, per tenerlo lontano dai pericoli. 15.47 Di nuovo sullo strappo dell’Impostino, ma non sembrano esserci particolari problemi.tirato da Alaphilippe e Van Aert, due gregari non di lusso, di più! 15.46 Sgomitano le squadre interessate alla. Julian Alaphilippe ...