LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | Camaiore-Follonica in DIRETTA | Bais | Maestri | Gandin | Iacchi e Thalmann in fuga | +3’26” sul gruppo

(Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.21 Ultimata anche per illa fase di discesa dal Montemagno: previsti adesso all’incirca 70 chilometri pianeggianti e senza insidie. 11.18 Ricapitoliamo, dunque, quanto avvenuto in queste prime battute di gara: pronti via, in cinque hanno da subito tentato l’attacco, con successo, arrivando ad accumulare un vantaggio di 3’43” sul, dopo aver percorso appena 15 km. Si tratta degli azzurri Davide(EOLO-Kometa), Mirco(EOLO-Kometa), Stefano(Team Corratec), Alessandro(Team Corratec) e dell’elvetico Roland(Tudor Pro Cycling Team). 11.14 I fuggitivi hanno ultimato la discesa dal Montemagno e si trovano adesso in quel di Massarosa; ancora in fase ...