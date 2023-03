LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | Camaiore-Follonica in DIRETTA | al via la seconda tappa!

Leggi su oasport

(Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.52 Comincia latappa della! 10.49 A breve, raggiunto il chilometro zero, partirà ufficialmente la tappa odierna. 10.46 Iniziato il percorso di trasferimento verso il chilometro zero. 10.45 Di seguito, i corridori alle prese con le operazioni di firma, prima di partire per la tappa di oggi:from!#pic.twitter.com/0Z9i4swMEi —(@Tirren) March 7,Ecco uno dei più attesi per la tappa di oggi, @mathieuvdpoel!. And here is one of the most eagerly awaited this week, ...