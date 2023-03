LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sono partite tutte le squadre, in testa la Jayco di Simon Yates (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Secondo tempo al traguardo per la UAE di Tadej Pogacar! Finale impressionante dello sloveno che riesce a contenere i danni a 19” di ritardo dalla Jayco e dunque da Yates. 16.09 Quando mancano più di 2 km, Pogacar è rimasto con un solo compagno, Mikkel Bjerg. 16.08 Ottimo tempo della BORA al traguardo! Il team tedesco arriva con la squadra quasi al completo e perde solo 21” dalla Jayco, mettendosi al secondo posto. 16.07 Miglior tempo per la Jumbo all’intermedio ma di soli 44 centesimi di secondo sulla Jayco! Sarà lotta serrata ma Yates si può già considerare uno dei grandi vincitori di giornata. 16.05 Il Team DSM ha perso tanto nel finale e, pur lanciando Romain Bardet da solo nel finale, fa segnare il quarto tempo a 44” ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Secondo tempo al traguardo per la UAE di Tadej Pogacar! Finale impressionante dello sloveno che riesce a contenere i danni a 19” di ritardo dallae dunque da. 16.09 Quando mancano più di 2 km, Pogacar è rimasto con un solo compagno, Mikkel Bjerg. 16.08 Ottimo tempo della BORA al traguardo! Il team tedesco arriva con la squadra quasi al completo e perde solo 21” dalla, mettendosi al secondo posto. 16.07 Miglior tempo per la Jumbo all’intermedio ma di soli 44 centesimi di secondo sulla! Sarà lotta serrata masi può già considerare uno dei grandi vincitori di giornata. 16.05 Il Team DSM ha perso tanto nel finale e, pur lanciando Romain Bardet da solo nel finale, fa segnare il quarto tempo a 44” ...

