LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si susseguono le partenze, attesa per Jumbo ed UAE (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Nuovo miglior tempo ai 16.7 km. Lo fa segnare la Bahrain Victorious 17'16", migliorando di 14 secondi quello della Lotto. 15.18 Inizia la prova dell'Astana Qazaqstan, mentre la Israel Premier Tech fa segnare un distacco già piuttosto importante dalla Lotto all'intermedio: +28". 15.15 La squadra belga, guidata da Thomas De Gendt, passa al primo intermedio con un tempo di 17'30". 15.14 Mentre parte la Intermarché, la Lotto-Dstny si sta avvicinando all'intertempo dei 16,7 km. 15.12 Su tracciato anche la Alpecin-Deceunick. Tocca ora alla INEOS Grenadiers, sempre pericolosissima in questo tipo di prove. oggi non schierano i migliori interpreti nelle prove contro il tempo ma Dani Martinez può provare a guadagnare qualcosa su altri scalatori. 15.10 Un sorridente ma concentrato Tadej Pogacar

