LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: parte la Jumbo-Visma, in testa la Jayco di Simon Yates (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Questi dunque i tempi al passaggio dei 16,7 km: 1 Team Jayco AlUla 16.53,48 59.320 2 BORA – hansgrohe 16.58,71 +5” 59.016 3 UAE Team Emirates 17.08,110 +14” 58.476 4 Team DSM 17.08,45 +15” 58.457 5 Bahrain – Victorious 17.16,21 +22” 58.019 6 INEOS Grenadiers 17.17,95 +24” 57.922 15.54 Il team UAE Emirates di Pogacar passa ai 16,7 km con un ritardo di 14” dai Jayco di Yates. Sarà importante contenere il distacco nell’ultimo tratto per lo sloveno. 15.52 parte la Cofidis. Mancano all’appello solo tre team a questo punto. 15.51 La BORA si avvicina al Team Jayco all’intermedio: 16,58” e soli 5” di ritardo. Dopo il passaggio della UAE vi daremo la classifica dei tempi a metà percorso. 15.50 Secondo tempo all’intermedio per il ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Questi dunque i tempi al passaggio dei 16,7 km: 1 TeamAlUla 16.53,48 59.320 2 BORA – hansgrohe 16.58,71 +5” 59.016 3 UAE Team Emirates 17.08,110 +14” 58.476 4 Team DSM 17.08,45 +15” 58.457 5 Bahrain – Victorious 17.16,21 +22” 58.019 6 INEOS Grenadiers 17.17,95 +24” 57.922 15.54 Il team UAE Emirates di Pogacar passa ai 16,7 km con un ritardo di 14” daidi. Sarà importante contenere il distacco nell’ultimo tratto per lo sloveno. 15.52la Cofidis. Mancano all’appello solo tre team a questo punto. 15.51 La BORA si avvicina al Teamall’intermedio: 16,58” e soli 5” di ritardo. Dopo il passaggio della UAE vi daremo la classifica dei tempi a metà percorso. 15.50 Secondo tempo all’intermedio per il ...

RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ????????? 15h30 Parigi-Nizza, 2a tappa