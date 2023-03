LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronosquadre! (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 L’intermedio è posto ai 16,7 km, poco più avanti della metà del tracciato. Lì avremo i primi riferimenti. Al “cancelletto di partenza” ora c’è la Israel Premier Tech. 14.56 In pedana la Lotto Dstny: comincia la cronometro a squadre! 14.52 Cinque minuti al via! 14.48 La prima squadra a partire sarà la Lotto Dstny alle 14.57. 14.43 Chi invece può fare una gran prova è Jonas Vingegaard, il rivale diretto, con una super Jumbo-Visma che ha nelle sue fila il campione del mondo della specialità Tobias Foss. 14.41 Al comando per ora c’è il danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo), vincitore della tappa di ieri. Insegue a soli 2” uno scatenato Tadej Pogacar, che è andato a caccia di abbuoni: per lui e la sua UAE Emirates non sarà facile oggi. 14.39 Classifica generale che verrà ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.59 L’intermedio è posto ai 16,7 km, poco più avanti della metà del tracciato. Lì avremo i primi riferimenti. Al “cancelletto di partenza” ora c’è la Israel Premier Tech. 14.56 In pedana la Lotto Dstny: comincia la cronometro a squadre! 14.52 Cinque minuti al via! 14.48 La prima squadra a partire sarà la Lotto Dstny alle 14.57. 14.43 Chi invece può fare una gran prova è Jonas Vingegaard, il rivale diretto, con una super Jumbo-Visma che ha nelle sue fila il campione del mondo della specialità Tobias Foss. 14.41 Al comando per ora c’è il danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo), vincitore delladi ieri. Insegue a soli 2” uno scatenato Tadej Pogacar, che è andato a caccia di abbuoni: per lui e la sua UAE Emirates non sarà facile. 14.39 Classifica generale che verrà ...

