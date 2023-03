LIVE Ankara-Civitanova | Champions League volley 2023 in DIRETTA | 11-11 | parità assoluta in avvio

(Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-19 Pallonetto di Jaeschke. 17-19 Fischiata invasione ad. 17-18 Pipe di Jaeschke. 16-18 Abdel Aziz contro Chinenyeze, la Lube esce con il break di vantaggio. 15-17 Ottimo primo tempo di Chinenyeze. 15-16 In rete il servizio di Zaytsev. 14-16 ANCORAAAAA! MURO SU BRUNO! Primo break della partita per la Lube, Halkbank costretto al discrezionale. 14-15 MUROOOOOOOOO! ABDEL AZIZ STAMPATO! Grandein vantaggio dopo un momento difficile. 14-14 ACEEEEE! ZAYTSEEEEEV! 14-13 Jaeschke sparacchia out. 14-12 Abdel Aziz implacabile,conferma il break. L’olandese risulta immarcabile. 13-12 Zaytsev di giustezza. 13-11 Doppietta di un eccellente Jaeschke, che sta davvero mettendo in crisi Nikolov. 11-11 Fallo in palleggio per i turchi. 11-10 Botta e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinzia_S87 : RT @Eurosport_IT: Monster-block di Yant Herrera!! ???? Dopo una sola manciata di rally, la sfida tra Halkbank Ankara e @VolleyLube è già su… - Eurosport_IT : Monster-block di Yant Herrera!! ???? Dopo una sola manciata di rally, la sfida tra Halkbank Ankara e @VolleyLube è… - OA_Sport : LIVE Ankara-Civitanova, Champions League volley 2023 in DIRETTA: iniziano i quarti di finale! - -

Le altre tre sfide di andata sono- Cucine Lube (in programma martedì sera in Turchia), ... TV, RADIO ED INTERNET La partita verrà trasmessasu Eurosport 2 HD, canale televisivo visibile ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta l'andata dei quarti Halkbank- Civitanova di Champions League maschile 2023 di volley. SEGUI ILDELLA PARTITA IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI ...... compresa la vittoria del Golden Set contro adnel 2016, dopo la sconfitta per 3 - 2 nei tempi regolamentari. Come seguire la garastreaming su Eurosport 2 e Discovery+ con telecronaca di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League maschile di pallavolo 2022-2023 tra Halkbank di Ankara ...