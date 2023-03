LIVE Ankara-Civitanova 3-1 | Champions League volley 2023 in DIRETTA | Lube disastrosa in ricezione | i turchi vincono l’andata

(Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.15: Per oggi è tutto, appuntamento a tra poco per la sfida tra Zaksa e Trento. Grazie per averci seguito e buona serata 19.14: In casaBottolo, enbtrato in corsa, è il top scorer con 14 punti, Yant e Zaytsev hanno messo a segno 13 punti. Per l’Halkbank 22 punti di un inarrestabile Jaeschke e 16 per Abdel Aziz falloso in battuta 19.12: Troppe le occasioni sprecate in contrattacco dai marchigiani che hanno confermato tutti i problemi palesati in stagione con poca continuità e poca efficacia in diversi fondamentali. Si salva solo il muro come prova di insieme 19.11: Unainperde 3-1 aded è spalle al muro in vista della gara di ritorno in casa. Tanti errori da ...

Le altre tre sfide di andata sono- Cucine Lube (in programma martedì sera in Turchia), ... TV, RADIO ED INTERNET La partita verrà trasmessasu Eurosport 2 HD, canale televisivo visibile ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta l'andata dei quarti Halkbank- Civitanova di Champions League maschile 2023 di volley. SEGUI ILDELLA PARTITA IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI ...... compresa la vittoria del Golden Set contro adnel 2016, dopo la sconfitta per 3 - 2 nei tempi regolamentari. Come seguire la garastreaming su Eurosport 2 e Discovery+ con telecronaca di ...

LIVE Ankara-Civitanova, Champions League volley 2023 in DIRETTA: iniziano i quarti di finale! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League maschile di pallavolo 2022-2023 tra Halkbank di Ankara ...