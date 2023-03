Lite furibonda dopo Roma-Juventus? La bomba: Allegri avrebbe perso la testa (Di martedì 7 marzo 2023) avrebbe del clamoroso quanto successo al termine di Roma Juventus con Allegri completamente fuori di testa. Cerchiamo di capire meglio. La venticinquesima giornata di Serie A ha visto il big match tra Roma e Juventus; all’Olimpico si sfidavano due squadre con un grande bisogno di conquistare i tre punti. Alla fine il successo lo hanno conquistato i giallorossi con un gran gol di Mancini ad inizio ripresa. Il match è stato caratterizzato anche da quanto successo ad inizio recupero del secondo tempo; Kean, messo in campo da Allegri per provare a rimontare la gara, è rimasto in campo per trentaquattro secondi. LaPresseL’attaccante si è reso protagonista di una follia al primo pallone toccato; in un duello con Mancini, il centravanti azzurro ha ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 marzo 2023)del clamoroso quanto successo al termine diconcompletamente fuori di. Cerchiamo di capire meglio. La venticinquesima giornata di Serie A ha visto il big match tra; all’Olimpico si sfidavano due squadre con un grande bisogno di conquistare i tre punti. Alla fine il successo lo hanno conquistato i giallorossi con un gran gol di Mancini ad inizio ripresa. Il match è stato caratterizzato anche da quanto successo ad inizio recupero del secondo tempo; Kean, messo in campo daper provare a rimontare la gara, è rimasto in campo per trentaquattro secondi. LaPresseL’attaccante si è reso protagonista di una follia al primo pallone toccato; in un duello con Mancini, il centravanti azzurro ha ...

