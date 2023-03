L’Italia pensi al Pnrr, la Bce ai tassi (con giudizio). La versione di Barba Navaretti (Di martedì 7 marzo 2023) Il debito delL’Italia è alto, non è certo una notizia. E Roma oggi paga gli interessi più elevati tra i Paesi del G7. Basti guardare al Btp decennale, dove la cedola per ogni titolo piazzato oscilla tra i 4 e i 4,5 punti percentuali. Naturale che nel momento in cui la Banca centrale europea ufficializza l’intenzione di portare il costo del denaro nella zona euro al 4%, qualcuno possa lanciare l’allarme. E così è stato, con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, due giorni fa. Eppure, a prendersela con Francoforte, si rischia di fare una fatica inutile, fa subito intendere in questa intervista a Formiche.net, l’economista e docente alla Statale di Milano, Giorgio Barba Navaretti. Molto meglio pensare alla crescita, agli investimenti, ai conti pubblici. In fin dei conti, la Bce fa il suo dovere. “Credo che la Banca centrale ... Leggi su formiche (Di martedì 7 marzo 2023) Il debito delè alto, non è certo una notizia. E Roma oggi paga gli interessi più elevati tra i Paesi del G7. Basti guardare al Btp decennale, dove la cedola per ogni titolo piazzato oscilla tra i 4 e i 4,5 punti percentuali. Naturale che nel momento in cui la Banca centrale europea ufficializza l’intenzione di portare il costo del denaro nella zona euro al 4%, qualcuno possa lanciare l’allarme. E così è stato, con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, due giorni fa. Eppure, a prendersela con Francoforte, si rischia di fare una fatica inutile, fa subito intendere in questa intervista a Formiche.net, l’economista e docente alla Statale di Milano, Giorgio. Molto meglio pensare alla crescita, agli investimenti, ai conti pubblici. In fin dei conti, la Bce fa il suo dovere. “Credo che la Banca centrale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... formichenews : L’Italia pensi al #Pnrr, la Bce ai tassi (con giudizio). La versione di @GNavaretti L'intervista di @gianluzappo… - Oriundo741 : @repubblica Viva l’extracomunitario SCAPPATO DALLE GUERRE CHE VIENE AD ACCOLTELLARE IN ITALIA…comunisti di merda sp… - AndreaAsilo : RT @euricona: @QRepubblica @giucruciani Ste manifestazioni contro il fascismo non hanno senso Non mi sembra ci sia un pericolo fascismo in… - pun1shed1 : @FangsMountain @Vittori87874074 @ellyesse Questo meme è migliore di quello che pensi, perchè se vedi il logo M5S è… - MoonLuchy : @RobertoAvventu2 Beh allora giusto l'atto dovuto che indaga i superstiti. Hai pur sempre tentato di entrare illegal… -

Levenstein, donne leader non per forza femministe "E' interessante vedere quello che sta succedendo in Italia e come è stato evocato il titolo del mio libro", dice Lisa ...la premier l'... si pensi a Margaret Thatcher, per un altro esempio europeo, ... Ambiente, riparte 'Ghe pensi mi...e ti': i luoghi da curare saranno segnalati dai cittadini ... una rete di associazioni e privati presenti in tutta Italia con ... una rete di associazioni e privati presenti in tutta Italia con l'...da Vedere sono media partner per le iniziative del Ghe Pensi ... Perché siete di destra o di sinistra (parte 2/2) Si pensi ad esempio all'art. 11 della nostra Costituzione, dove è ... di cui l'Italia possiede probabilmente la più ispirata e bella ... "E' interessante vedere quello che sta succedendo ine come è stato evocato il titolo del mio libro", dice Lisa ...la premier'... sia Margaret Thatcher, per un altro esempio europeo, ...... una rete di associazioni e privati presenti in tuttacon ... una rete di associazioni e privati presenti in tuttacon'...da Vedere sono media partner per le iniziative del Ghe...Siad esempio all'art. 11 della nostra Costituzione, dove è ... di cuipossiede probabilmente la più ispirata e bella ... Ambiente. Riparte "Ghe pensi mi… e ti", i luoghi pubblici da "curare ... Comune di Milano