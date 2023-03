L’Italia dia gas al Pnrr. La road map di Giorgetti (Di martedì 7 marzo 2023) Motori avanti tutta e, perché no, anche ben oltre la scadenza del 2026. L’Italia ha una gran fame di investimenti, ora più che mai visto che l’aumento dei tassi da parte della Bce rischia di rimettere sotto pressione le finanze pubbliche, togliendo spazio alla spesa produttiva. E allora è tempo di pensare in grande sul Pnrr, che per L’Italia vale poco più di 200 miliardi di euro. Sempre che tutte le caselle vadano al loro posto. Cosa che, almeno per il momento sembra essere, come ha chiarito nel corso del suo intervento al Senato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. DARE GAS AL Pnrr Premesso che ad oggi L’Italia ha centrato tutti gli obiettivi del Pnrr, sia per il 2021, sia per il 2022, adesso bisogna dare ancora più gas. “Nei prossimi mesi sarà necessario ... Leggi su formiche (Di martedì 7 marzo 2023) Motori avanti tutta e, perché no, anche ben oltre la scadenza del 2026.ha una gran fame di investimenti, ora più che mai visto che l’aumento dei tassi da parte della Bce rischia di rimettere sotto pressione le finanze pubbliche, togliendo spazio alla spesa produttiva. E allora è tempo di pensare in grande sul, che pervale poco più di 200 miliardi di euro. Sempre che tutte le caselle vadano al loro posto. Cosa che, almeno per il momento sembra essere, come ha chiarito nel corso del suo intervento al Senato il ministro dell’Economia, Giancarlo. DARE GAS ALPremesso che ad oggiha centrato tutti gli obiettivi del, sia per il 2021, sia per il 2022, adesso bisogna dare ancora più gas. “Nei prossimi mesi sarà necessario ...

