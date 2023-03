L’Italia delle donne | un festival racconta il genio femminile italiano a partire dal Sud E ora arriva fino a Veneto e Piemonte

(Di martedì 7 marzo 2023) Parte dal Sud “l’onda anomala” del. Una storia da leggere. Un progetto basato sul volontariato che coinvolge dal basso tutto lo stivale nella individuazione di percorsi di viaggio diversi, nella narrazione dell’altra metà della storia, dell’identità plurale del Paese, cancellando l’assenza, colmando le lacune di un ingiusto “vuoto di memoria”, tentando il recupero non solo di nomi, ma di personalità versatili. Personalità che hanno lasciato traccia nella storia culturale italiana e che ora trovano una voce che le racconti. La voce è quella deldeldella Sicilia e della Calabria, che andrà avanti per l’intero mese di marzo. Il progetto è stato presentato oggi alla Camera da Federico Mollicone, presidente della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Controllo delle frontiere, contrasto al terrorismo, lotta al narcotraffico e al crimine organizzato, tutela della s… - lauraboldrini : In Italia una donna su due è stata vittima di #molestia fisica o di ricatto sessuale sul #lavoro. L’Intergruppo d… - LaStampa : Naufragio di Cutro, i familiari delle vittime: “Denunciamo l’Italia” - SecolodItalia1 : L’Italia delle donne, un festival racconta il genio femminile italiano a partire dal Sud. E ora arriva fino a Venet… - ciaosononuovoqu : @donnadimezzo Scusi pure lei però che domande fa SE LI RUBA TUTTI CONTE SULLE ONDE DELTA DELLE IMPALCATURE DEL SUPE… -

Autostrade per, infatti, è unaprime aziende del settore ad aver ottenuto questo riconoscimento. 'Un risultato concreto - conclude la Presidente di Autostrade per, Elisabetta ...Non ho paura", dice Sabir Muhammad Ahsan , pachistano, in... forse per la prima volta, di illuminare il vertice di una...che dalla Turchia gestiscono il traffico di esseri umani verso'...Il ministro ha quindi chiesto'esclusionesigarette ...contratti di Spid scaduti e il futuro dell'identità digitale in...