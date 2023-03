L'Istituto superiore Romagnosi di Piacenza è la prima scuola italiana a ottenere il marchio del commercio equo solidale Fairtrade, grazie a un progetto che ha coinvolto i ragazzi insegnando loro il valore della responsabilità e la dignità del lavoro. Ora altre scuole sono pronte a ricevere lo stesso marchio (Di martedì 7 marzo 2023) Aiutare a migliorare la vita degli agricoltori nei Paesi in via di sviluppo acquistando prodotti equo solidali. Studiare tutta la filiera, per capire dove sono i punti critici, e cercare di capire come scioglierli, per dare dignità a chi lavora. Gli studenti dell’Istituto superiore Romagnosi di Piacenza hanno fatto un percorso di studio, ma anche di consapevolezza, e ora la loro scuola è la prima ad aver ottenuto il marchio Fairtrade di certificazione del commercio equo e solidale. Cioccolata, thè, barrette proteiche hanno un altro sapore se il consumo è responsabile. Gli studenti dell’Istituto ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 marzo 2023) Aiutare a migliorare la vita degli agricoltori nei Paesi in via di sviluppo acquistando prodottisolidali. Studiare tutta la filiera, per capire dovei punti critici, e cercare di capire come scioglierli, per darea chi lavora. Gli studenti dell’dihanno fatto un percorso di studio, ma anche di consapevolezza, e ora laè laad aver ottenuto ildi certificazione del. Cioccolata, thè, barrette proteiche hanno un altro sapore se il consumo è responsabile. Gli studenti dell’...

