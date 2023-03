L' intervista - Catini Mercedes | Il futuro della mobilità dipende dalle scelte dei clienti

Leggi su quattroruote

(Di martedì 7 marzo 2023) Alla-Benz dal 2003, Christianha ricoperto numerosi incarichi nell'ambito dello sviluppo delle vendite erete, prendendosi cura anche del brand AMG; dal 2017 riveste il ruolo di corporate & fleet sales manager dell'azienda. Problemi di consegne e di aumenti di listini. Come avete gestito nel 2022 questi aspetti con i vostri?Gli aumenti sono il riflesso di condizioni macroeconomiche e geopolitiche che continuano a essere caratterizzate da un eccezionale grado di incertezza, sul quale incidono in maniera importante la guerra in Ucraina, con i suoi effetti sulle catene di approvvigionamento e sulla disponibilità, e l'andamento dei prezzi dell'energia e delle materie prime. A tutto questo si aggiunge il perdurare di una pressione inflazionistica molto elevata per i consumatori e le imprese ...